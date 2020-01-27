الأسهم السعودية تعمق الخسائر.. وأرامكو يغلق عند 34.25 ريال

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأثنين، متراجعاً 1.78% ليفقد 148.5 نقطة ويهبط إلى مستوى 8178.47 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 3.84 مليار ريال.

وقال وليد بن غيث عضو جمعية الاقتصاد السعودية، في مقابلة مع "العربية"، إن أثر المخاوف من تأثير فيروس كورونا الجديد في الصين، جاء بوجه عام على مختلف الأسواق، لكون الصين مستهلكا رئيسيا للنفط والبتروكيماويات على مستوى العالم.

وأضاف أن هذه المخاوف مرتبطة بقدرة السلطات على السيطرة على المناطق الموبوءة، وبعدها ستظهر موجة معاكسة من التفاؤل على أداء أسواق الأسهم العالمية.

وفسر عدم تراجع سهم أرامكو السعودية، رغم نشوء مخاوف في قطاع النفط، قال بن غيث إن سهم أرامكو لم يظهر ترابطا قوياً بعد مع أسعار النفط.

وتراجع سهم أرامكو في تعاملات اليوم 0.15%، إلى 34.25 ريال بتداولات بلغت قيمتها على السهم حوالي 247.33 مليون ريال.

وتوقع بن غيث أن يكون تأثر البتروكيماويات من مخاوف "كورونا" أكثر من التأثر الذي واجه قطاع النفط من هذا الفيروس، معيداً للأذهان ما حصل في وقت انتشار فيروس "سارس" في الصين في العام 2003.

وقال إن الأسواق المالية، والاقتصاد نموه أضعف في الوقت الحالي، ما يجعل التوقعات تشير إلى ضغوط أكبر لفيروس "كورونا" بشكل أكبر مما شهدته الأسواق من ضغوط فيروس "سارس".

وحول نتائج بنك الرياض، قال إن المصرف أظهر توازن في أرباحه على الرغم من زيادة مخصصات الديون المتوقعة في تمويل قطاع الشركات.

وأشار إلى تحسن المركز المالي مع نمو في محفظة الإقراض، بتأثير من تمويل الأفراد في قطاع المساكن.

تداولات جلسة الاثنين

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 175 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 22 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 169 على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميدغلف للتأمين، وساب للتكافل، والحكير، ودور، وثوب الأصيل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة السريع، والمتحدة للتأمين، وساب، وولاء، ومتلايف إيه أي جي العربي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.73% و 9.63%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأسمنت الجوف، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 81.11 نقطة ليقفل عند مستوى 7376.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 ألف سهم تقاسمتها 442 صفقة.