اليوان يرتفع رغم معنويات هشة مع متابعة السوق لفيروس

ارتفع اليوان قليلاً بعدما تراجع لأضعف مستوى في شهر في التعاملات الخارجية، اليوم الثلاثاء، ولكن المعنويات تظل هشة بسبب استمرار حالة القلق من اتساع نطاق التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد في الصين.



وجرى تداول الين الياباني، الذي يُعد ملاذاً آمناً، قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، فيما يتابع المستثمرون بقلق ارتفاع عدد ضحايا الفيروس لأكثر من 100.



وكانت التعاملات في أسواق العملة ضعيفة نسبياً اليوم مع إحجام معظم المستثمرين عن تكوين مراكز قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



وتراجعت الأسهم العالمية وأسعار النفط في الجلسات الأخيرة نتيجة مخاوف من أن يضر الفيروس أكثر بالاقتصاد الصيني المعتل بالفعل وهو أحد محركات النمو العالمي.



وفي المعاملات الخارجية، سجل اليوان 6.9755 مقابل الدولار متراجعاً قليلا من أضعف مستوى له منذ الثلاثين من ديسمبر.



واستقر الين عند 108.97 مقابل الدولار، قرب أعلى مستوى منذ الثامن من يناير.



ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، عند 97.923 عقب زيادة 0.86% أمس الاثنين.



كما استقر الدولار تقريبا عند 1.1023 دولار لليورو، قرب أعلى مستوياته منذ ديسمبر.



ولم يطرأ تغير على سعر الجنيه الإسترليني عند 1.3058 دولار مقابل الدولار وعند 84.43 بنس مقابل اليورو.