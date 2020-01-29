البورصة المصرية تستبعد 3 شركات من مؤشرها الرئيسي

قررت إدارة البورصة المصرية اعتماد التعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم العمل بها، الأحد المقبل الموافق 2 فبراير 2020.

وفي إطار أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 وكذلك كل من مؤشر EGX 30 CAPPED، ومؤشر EGX30 TR اللذين يضمان نفس شركات مؤشرEGX30، استبعاد 3 شركات من الشركات غير المؤهلة وفقاً للمنهجية الحالية، مقابل انضمام 3 شركات جديدة للمؤشر.

والشركات الثلاث التي خرجت من المؤشر الرئيسي هي النساجون الشرقيون، ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، والحديد والصلب المصرية. فيما تتضمن الشركات الثلاث التي انضمت للمؤشر كلا من بورتو جروب، ودايس للملابس، وجي بي أوتو.

وشهد مؤشر البورصة متساوي الأوزان EGX50 EWI استبعاد 7 شركات مقابل انضمام 7 شركات جديدة وهي شركة فوري، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والمصرية للمشروعات السياحية، والمالية والصناعية، وليفت سلاب، وبنك المصري لتنمية الصادرات، والقناة للتوكيلات الملاحية.

أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 12 شركة مقابل انضمام 12 شركة جديدة للمؤشر، وهي فوري، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، ونيوداب، والمجموعة المصرية العقارية، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، وراميدا، والمنصورة للدواجن، والجيزة للمقاولات، والنصر للأعمال المدنية والمصريين للإسكان، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري، وزهراء المعادي للاستثمار.

وتجري البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر.