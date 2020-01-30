عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أسواق المال

الأسهم الأميركية في استراحة مؤقتة من شبح "كورونا"

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

على الرغم من حالة التوتر بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، حققت الأسهم الأميركية مكاسب قوية في تداولات الأمس، بدعم من ارتفاعات أسهم أبل، بيونغ، جنرال إلكتريك، وإن قلصت المخاوف من تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد من المكاسب.

وحققت شركة "أبل" مكاسب تجاوزت 3%، بعد الإعلان عن نتائجها المالية وتجاوز إيراداتها التوقعات. فيما قفز سهم "جنرال إلكتريك" بأكثر من 10%، بعد إعلان الشركة عن مستهدفاتها المالية لعام 2020.

كذلك ارتفع سهم "بيونغ" بعد إعلان الشركة أن خسائرها من توقف طائرات 737 MAX ستبلغ 19 مليار دولار، لتأتي أقل من توقعات غالبية المحللين.

كلمات دالّة

#كورونا, #أسهم أميركية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر