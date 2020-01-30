الأسهم الأميركية في استراحة مؤقتة من شبح "كورونا"

على الرغم من حالة التوتر بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، حققت الأسهم الأميركية مكاسب قوية في تداولات الأمس، بدعم من ارتفاعات أسهم أبل، بيونغ، جنرال إلكتريك، وإن قلصت المخاوف من تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد من المكاسب.

وحققت شركة "أبل" مكاسب تجاوزت 3%، بعد الإعلان عن نتائجها المالية وتجاوز إيراداتها التوقعات. فيما قفز سهم "جنرال إلكتريك" بأكثر من 10%، بعد إعلان الشركة عن مستهدفاتها المالية لعام 2020.

كذلك ارتفع سهم "بيونغ" بعد إعلان الشركة أن خسائرها من توقف طائرات 737 MAX ستبلغ 19 مليار دولار، لتأتي أقل من توقعات غالبية المحللين.