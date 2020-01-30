خسائر حادة لسهم "معادن" بضغط النتائج المالية السنوية

تراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في تداولات سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد بعد أن تكبدت الشركة خسائر قوية في 2019، بلغت قيمتها 739.4 مليون ريال، مقابل أرباح في 2018، بلغت 1.8 مليار ريال.

وبلغت خسائر الشركة في الربع الرابع من 2019، نحو 276.6 مليون ريال.

وأرجعت معادن الخسائر إلى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب وكذلك انخفاض الكميات المباعة من منتجات الأمونيا، الألومنيوم والذهب بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة من باقي المنتجات. كذلك لانخفاض الحصة في صافي الربح في مشروع مشترك (سامابكو) على الرغم من ارتفاع الدخل من ودائع لأجل والإيرادات الأخرى.

وذكرت "أثر بدء العمليات التجارية لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للدرفلة في ديسمبر 2018م على نتائج هذا العام حيث ساهمت في الزيادة في تكلفة المبيعات بنسبة 66٪ بسبب الزيادة في حجم المبيعات وكذلك الزيادة في تكلفة المدخلات. زيادة في مصروفات البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 83٪، والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 21٪، ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 89٪، وتكلفة التمويل بنسبة 37٪".

وذكرت معادن أن الأرباح التشغيلية التي تم تحقيقها في 2019، بلغت قيمتها 885 مليون ريال، مقابل 4 مليارات ريال، في 2018، بنسبة تراجع 77.9%.

وفي سياق متصل أوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن 2019؛ وذلك من أجل مواصلة الشركة استكمال بناء وتمويل مشاريعها القائمة وفقًا لاستراتيجيتها.