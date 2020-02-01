أسعار النحاس تهوي لأدنى مستوى بـ 5 أشهر لهذا السبب

هبطت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، الجمعة، مع اقبال المستثمرين على البيع توقعاً لتباطؤ الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن الأحمر، حيث يهدد تفشي فيروس كورونا بإلحاق ضرر بالنشاط الاقتصادي.

وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.4% إلى 5567 دولاراً للطن. وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الأسعار إلى 5533.50 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر وبانخفاض قدره 12% منذ السادس عشر من يناير.

وأظهر مسح رسمي نشر الجمعة أن نمو نشاط المصانع في الصين تعثر في يناير مع هبوط طلبات التصدير.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، قفزت عقود الرصاص 3% إلى 1879 دولاراً للطن، بينما صعدت عقود النيكل 1.8% إلى 12850 دولارا للطن.

ارتفعت عقود الزنك 0.5% إلى 2200 دولار للطن بعد أن تعافت 2163 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2016.

وتراجعت عقود الألمنيوم 0.5% إلى 1722 دولارا للطن.