"تداول": 84.4 مليار ريال قيم تداولات يناير.. و90% نسبة استحواذ السعوديين

أظهر التقرير الشهري الصادر عن السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر يناير بلغت 84.38 مليار ريال بانخفاض قدره 25.32% مقارنة بالشهر ديسمبر 2019.

وأضاف، التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" أن مجموع القيم السوقية للأسهم المدرجة بلغ 8.75 تريليون ريال، بانخفاض قدره 3.06% مقارنة بشهر ديسمبر 2019.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء المستثمر السعودي 75.74 مليار ريال، تمثل 89.76% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغت مجموعة قيم عمليات البيع 76.94 مليار ريال تمثل 94.81% من إجمالي عمليات البيع، لتتجاوز بذلك مبيعاتهم قيمة مشترياتهم بنحو 1.2 مليار ريال.

وأظهر التقرير أن قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" بلغت 1.36 مليار ريال سعودي تمثل 1.62% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغت مجموع قيم عمليات البيع 2.16 مليار ريال سعودي تمثل 2.57% من إجمالي عمليات البيع.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء المستثمرين الأجانب، نحو 7.27 مليار ريال، تمثل 8.62% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغت قيم عمليات البيع 5.27 مليار ريال تمثل 6.25% من إجمالي عمليات البيع.