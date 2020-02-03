كابيتال للاستثمارات: أسهم بنوك الخليج أمام تحديات ثقيلة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات جلسة اليوم الاثنين، متراجعاً بنسبة 0.55% ليفقد 44.8 نقطة ويغلق عند مستوى 8112.69 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 3.86 مليار ريال.

وأغلق سهم أرامكو السعودية مستقراً عند سعر 33.95 ريال بتداولات بلغت قيمتها 281.7 مليون ريال.

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وقال مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن البنوك المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية ستواجه تباطؤاً في أرباحها، مع الضغوط على نمو الإقراض، وفي ضوء تراجع أسعار الفائدة.

وأشار جمعة في مقابلة مع "العربية" إلى أن نمو القروض في السعودية، كان منحصراً في القروض الإسكانية بحكم رؤية 2030، التي تستهدف رفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 60%.

واستبعد أن تشهد محفظة القروض ككل في بنوك الخليج، نمواً بالشكل الكبير، مستعرضاً تحديات عدة تنشأ على ربحية البنوك مع خفض أسعار أسعار الفائدة الأميركية ثلاث مرات العام الماضي، ولكون معظم العملات الخليجية مرتبطة بالدولار الأميركي شهدنا نفس الخفض في دول الخليج للفائدة.

كما أشار إلى تراجع منحنى عوائد السندات، والذي يؤثر على هوامش الربحية للمصارف المستثمرة في هذه السندات، متوقعاً أن تدفع هذه الحالة إلى خلق منافسة قوية في مجال القروض الشخصية وقروض قطاع الشركات.

وقال إن البنوك أصبحت أمام حالة أن "نمو القروض بات يتآكل بسبب ضعف هوامش الربحية، مثلما حصل على سبيل المثال مع بنك الرياض، الذي سجل نمواً في منح القروض ولكنه شهد تراجعاً في هوامش الربحية".

وتطرق جمعة إلى تحدٍّ آخر يتمثل في ارتفاع كلفة المخاطر لثلاثة عوامل مجتمعة تتمثل في: تباطؤ الربحية، وتراجع العائد على حقوق المساهمين، ودخول أسهم البنوك الخليجية في مؤشرات الأسواق الناشئة.

وقال إن مقارنة أسهم بنوك الخليج مع بقية البنوك في الأسواق الناشئة يكشف أن أسهم بنوك الخليج مرتفعة التقييم في أسعارها.

ارتفاع السوق الموازية

وفي جلسة اليوم بسوق الأسهم السعودية، بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 على تراجع.

وكانت أسهم شركات عسير، الجوف، وأسمنت تبوك، وأسيج، ونادك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة السريع، وعطاء، والمصافي، وأسواق المزرعة، وأسمنت أم القرى فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.13% و 4.21%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، والتعمير هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، واس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 212.19 نقطة ليقفل عند مستوى 7437.14 نقطة، وبتداولات تجاوزت 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 854 صفقة.