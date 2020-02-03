مجلس "الراجحي" يوصي بتوزيع أرباح بـ3.75 مليار ريال

أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019 بإجمالي المبلغ الموزع 3,75 مليار ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال بعد خصم الزكاة، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وقالت الإدارة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2,5 مليار سهم، كما أنه سيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.

وأشار المجلس إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (الذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما بين أنه سبق له توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.75 مليار ريال عن النصف الأول من العام 2019، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبذلك يبلغ صافي الأرباح الموزعة عن العام كاملاً، نحو 7.5 مليار ريال، بواقع 3 ريالات للسهم.