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مليارا ريال صافي مشتريات الأجانب بالسوق السعودية في يناير

المصدر: العربية.نت
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بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق السعودية خلال يناير نحو ملياري ريال، إذ اشترى المستثمرون الأجانب أسهما سعودية بقيمة 7.27 مليار ريال، فيما باعوا أسهما بقيمة 5.28 مليار ريال.

أما صافي مشتريات المؤسسات السعودية من الأسهم في السوق فقد قارب 1.9 مليار ريال، إذ اشترت المؤسسات السعودية أسهما بقيمة 10 مليارات ريال مقابل بيعها أسهما بقيمة 8.16 مليار ريال.

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