وول ستريت تفتح مرتفعة.. بعد ضربة قوية من "كورونا"

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الاثنين بعد أن سجلت أسوأ أسبوع لها في 4 أشهر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 63.62 نقطة، أو 0.23%، إلى 28319.65 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 10.14 نقطة، أو 0.031% إلى 3235.66 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 39.79 نقطة، أو 0.43% إلى 9190.72 نقطة.

وواصلت المؤشرات الثلاثة الصعود في التعاملات المبكرة وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسبه إلى 1%.