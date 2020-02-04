أسهم "عمان" و"دبي" و"مصر" الأرخص بمنطقة الشرق الأوسط

قال تقرير حديث إن البورصة المصرية جاءت في المركز السادس من حيث الأداء بين أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط خلال تعاملات شهر يناير الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% مقوماً بالدولار الأميركي، مقابل ارتفاع تقترب نسبته من 10% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح تقرير لبنك الاستثمار "شعاع كابيتال" أن البورصة المصرية جاءت في المركز الثالث بين أرخص أسواق منطقة الشرق الأوسط بعد أسواق عمان ودبي.

وتضمن التقرير أفضل 10 أسهم من حيث الآداء خلال تعاملات شهر يناير الماضي، حيث جاء سهم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن في المركز الأول بعدما صعد بنسبة 58%، تلاه في المركز الثاني سهم الشركة المصرية للاتصالات بنسبة نمو بلغت نحو 23%.

وفي المركز الثالث جاء سهم البنك المصرى لتنمية الصادرات بعدما صعد بنسبة 22% خلال تداولات شهر يناير الماضي، أعقبه في المركز الرابع سهم بنك فيصل الإسلامى المصرى بنسبة نمو بلغت نحم 16%. وحل سهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير في المركز الخامس بنسبة نمو بلغت نحو 13%.

وجاء سهم شركة العربية للأسمنت في المركز السادس، بعدما ارتفع بنسبة 12%، تلاه سهم شركة الصناعات الكيميائية المصرية بنسبة نمو بلغت نحو 11%. وحل سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية في المركز الثامن بعدما ارتفع خلال تداولت شهر يناير الماضي بنسبة 11%.

وفي المركز التاسع جاء سهم شركة مصر للإسمنت – قنا بعدما صعد بنسبة 10%، وفي المركز العاشر والأخير جاء سهم شركة القاهرة للزيوت والصابون بنسبة نمو بلغت نحو 10% خلال تعاملات شهر يناير الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن البورصة المصرية، حققت أداءً ضعيفاً نسبياً خلال الشهر الأول من العام الحالي، مقارنة بالمكاسب الكبيرة التي حققتها خلال نفس الشهر من العام الماضي، حيث أنهت معظم قطاعات البورصة المصرية تداولات الشهر الماضي على تراجع، مما دفع البورصة المصرية، لأن تكون ثالث أرخص الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط بعد أن كانت الرابعة بنهاية العام 2019.