الكويت.. "هيئة الأسواق" توصي بإدراج صندوق بيتك كابيتال ريت

صرحت مصادر لصحيفة "الجريدة" أن هيئة أسواق المال الكويتية أوصت بالموافقة على إدراج أول صندوق عقاري "ريت" في بورصة الكويت، باسم "صندوق بيتك كابيتال ريت"، برأسمال يصل إلى 100 مليون دينار.



وأوضحت المصادر أن "بيتك كابيتال" الذراع الاستثمارية لبيت التمويل الكويتي، تعمل على استيفاء كافة المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بإدراج الصندوق، متوقعة الانتهاء من جميع الخطوات خلال الأسبوع المقبل.

وبينت المصادر أن هذا الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد نقدية من خلال الاستثمار في القطاع العقاري في الكويت، مشيرة إلى أن الشركة تعتزم إدراج وحداته في بورصة الكويت وإتاحة خيار جيد للدخول والتخارج بحسب ظروف السوق.

وأضافت أن الصندوق يستثمر "بشكل أساسي في أصول عقارية مدرة للدخل في مختلف مناطق ومحافظات دولة الكويت، كما يسعى إلى تنويع القطاعات العقارية لأصوله لتشمل القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي وغيرها من القطاعات المسموح قانونا بالاستثمار فيها، مع الاستفادة من مزايا وتطورات مختلف القطاعات العقارية في السوق المحلي.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك التزام على الصناديق الاستثمارية والعقارية المدرة للدخل بتوفير المعلومات الكافية التي تمكّن المستثمرين الجدد ومالكي الوحدات من اتخاذ قرارهم الاستثماري، وخاصة ما يرد في نشرة الاكتتاب وأهداف الاستثمار في الصندوق وشروطه والمخاطر المرتبطة به، وتقديم تقارير وافية تتضمن البيانات المالية كل 3 أشهر تشمل صافي قيمة أصول الصندوق، وعدد الوحدات وصافي قيمتها بالنسبة إلى كل من مالكي وحدات الصندوق، وتقديم بيان يوضح أي توزيعات أرباح، واستيفاء متطلبات السوق المقررة بشأن قيدها، وسداد الرسوم المقررة والخاصة بعملية الإدراج في المواعيد التي سيتم تحديدها.

كما سيلتزم مدير صندوق الاستثمار بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة صندوق الاستثمار لنشاطه لكل من الهيئة ومالكي الوحدات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة تقارير دورية عن أدائه ونتائج أعماله، على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة.