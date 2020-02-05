سارة السحيمي رئيسا لمجلس إدارة "تداول" حتى 2023

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن مجلس إدارتها قرر في اجتماعه الذي عقد اليوم الأربعاء، تعيين سارة بنت جماز السحيمي رئيسا لمجلس الإدارة ويزيد بن عبدالرحمن الحميد نائباً لرئيس المجلس، كما تم خلال الاجتماع تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة.

وأعلنت الشركة مطلع الشهر الماضي عن تشكيل مجلس إدارتها للدورة الخامسة، ابتداء من 2 يناير ولمدة ثلاث سنوات ميلادية حتى يناير 2023. ويضم التشكيل الجديد البالغ عدد أعضائه 9، امرأتين، وهما سارة السحيمي، ورانيا بنت محمود نشار.

وضم المجلس الجديد أيضا يزيد بن عبدالرحمن الحميد، وخالد بن عبدالله الحصان، وهاشم بن عثمان الحقيل، وسبتي بن سليمان السبتي، ويوسف بن عبدالله البنيان، وإكسافير روليت، ومارك مايكبيس.