سوق أبوظبي يختار "فوتسي راسل" لإطلاق مؤشرات محلية جديدة

عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤسسة "فوتسي راسل" اتفاقية تصبح بموجبها FTSE RUSSEL المسؤول الرئيسي عن مؤشرات الأسهم المحلية في ابوظبي.

وستبدأ "فوتسي راسل" في حساب المؤشر العام الذي يضم جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي وتسعة مؤشرات خاصة بالقطاعات تشمل البنوك والسلع الاستهلاكية والطاقة والخدمات المالية والصناعات والتأمين والعقارات والخدمات والاتصالات.

ويعتزم الجانبان التخطيط لإطلاق سلسلة جديدة من مؤشرات التمويل المستدام والمؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وفي لقاء مع العربية أشار خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن الهدف الرئيسي من اتفاقية الشراكة مع "فوتسي راسل" هو رفع مكانة سوق أبوظبي لتصبح أحد الأسواق الإقليمية الرائدة. وأضاف "نرى فرصة كبيرة لخلق مؤشرات تتعلق بالاستدامة".

وأضاف خلال اللقاء "طريقة احتساب المؤشرات المقدمة من "فوتسي" هي طريقة معتمدة عالمياً وتعتبر من المؤشرات الرئيسية في العالم، لذلك تم اختيار المؤسسة لتكون شريك لسوق أبوظبي المالي لإحتساب المؤشر العام ولخلق البنية التحتية والتمكينية لخلق مؤشرات ومنتجات جديدة في المستقبل القريب".

وتابع "فوتسي راسل" يتابع حوالي 15 تريليون دولار من الاستثمارات ونطمح لجعل سوق أبوظبي متواجدة ضمن الأسواق التي تغطيها "فوتسي" وتكون واضحة ومتواجدة لكل المستثمرين في العالم. رأينا نتائج الأسواق التي تعاونت مع "فوتسي" وكيف أرت على رفع مستوى السيولة وخلق منتجات جديدة وهذة عملية مستمرة".