رويترز: 3 اكتتابات في البورصة السعودية خلال النصف الأول

تستعد ثلاث شركات سعودية لطرح أسهمها للاكتتاب في البورصة، بحسب مصادر لوكالة رويترز.

وتعد أولى هذه الشركات مجموعة مستشفيات "د. سليمان الحبيب" التي من المتوقع أن تعلن غداً طرح أسهمها للاكتتاب بهدف جمع 500 مليون دولار.

وكذلك قالت المصادر إن مجموعة "بن داوود" التي تمتلكُ علامة "الدانوب" وسلسلة متاجر"بن داوود"، ستطرح أسهمها للاكتتاب خلال النصف الأول من العام.

فيما تخطط شركة "سوبريم فوودز" لطرحِ أسهمها للاكتتاب في الربع الثاني لجمعِ ما يصل إلى 400 مليون دولار.

يشار إلى أن البورصة السعودية شهدت ثلاثة اكتتابات خلال العام الماضي باستثناء اكتتاب "أرامكو".