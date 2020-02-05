"سليمان الحبيب" تطرح أسهمها في تداول للأفراد 26 فبراير

أعلنت مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية نشرة الإصدار الأولية الخاصة بطرحِ 15%، من أسهمها للاكتتاب العام في سوق تداول. وتعادل هذه النسبة 52.5 مليون سهم سيتمُ تخصيص 10% منها للمكتتبين الأفراد.

وقامت المجموعة بتعيين جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية كمستشارين ماليين للطرح ومتعهدا تغطية الطرح.

وذكرت الشركةُ أن فترةَ اكتتاب الأفراد سوف تستمرُ لمدة 7 أيام تبدأ يوم الأربعاء 26 فبراير حتى يوم الثلاثاء 3 مارس 2020.

وستقوم الشركة بتحديد سعر الطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، والتي تمتد 10 أيام من 10 فبراير وحتى 19 فبراير. وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 9 مارس.

وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل بعض المساهمين الحاليين، وبعد الطرح سيتملك المساهمون الحاليون نحو 85% من الأسهم. وسيتم توزيع متحصلات الطرح على المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح.

وأوضحت نشرة الاكتتاب أن على المكتتبين الأفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب للاكتتاب لـ 10 أسهم كحد أدنى و500 ألف سهم كحد أقصى.

وتصل إجمالي أصول المجموعة حتى نهاية عام 2018 نحو 7.54 مليار ريال سعودي. وحققت الشركة صافي أرباح بعد خصم الزكاة نحو 800.073 مليون ريال خلال عام 2018، بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بصافي أرباح 2017.

وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 9 مارس.

للاطلاع على نشرة الإصدار الأولية الخاصة باكتتاب مجموعة سليمان الحبيب اضغط هنا