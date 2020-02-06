الأسهم الأميركية تحتفل بخفض الرسوم الصينية

سجل المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح، اليوم الخميس، مع تراجع المخاوف من العواقب المالية لوباء الفيروس التاجي بعد خطة صينية لتقليص رسوم إضافية على بعض السلع الأميركية بنسبة 50%.

وصعد مؤشر داو 97.73 نقطة بما يعادل 0.33% ليصل إلى 29388.58 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 10.23 نقطة أو 0.31% مسجلاً 3344.92 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 32.30 نقطة أو 0.34% إلى 9540.98 نقطة.

وأعلنت الصين اليوم أنها ستخفض بمقدار النصف الرسوم الجمركية العقابية على ما قيمته 75 مليار دولار من السلع الأميركية المستوردة، اعتبارًا من الرابع من فبراير، وذلك بعد شهر على توقيع بكين وواشنطن هدنة في حربهما التجارية.

وسيطال الخفض رسوماً بنسبة 5 و10% فرضت على أكثر من 1700 سلعة في سبتمبر، وفقاً للجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني.

وتشمل السلع التي فرضت عليها رسوم بنسبة 10%، ثمار البحر الطازجة والدواجن وفول الصويا، وفقاً لوكالة "فرانس برس".