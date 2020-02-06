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بلومبيرغ: تسعير سهم سليمان الحبيب سيكون بين 43 ريالا و50 ريالا

المصدر: دبي - العربية.نت
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قالت مصادر لوكالة بلومبيرغ إن تسعير السهم ضمن اكتتاب مجموعة سليمان الحبيب الطبية سيكون بين 43 ريالا إلى 50 ريالا.

وأضافت أن الطرح سيجمع 2.6 مليار ريال، ويقيم المجموعة عند 17.3 مليار ريال عند الحد الأعلى من التسعير.

وتعتزم مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية طرح 15% من أسهمها للاكتتاب العام، بحسب ما أظهرته نشرة الإصدار التي كشفت عنها المجموعة أمس.

وتعادلُ هذه النسبة 52.5 مليون سهم.

وذكرت الشركةُ أن عملية بناء سجل الأوامر ستبدأ في 10 فبراير الجاري، لينطلق الاكتتاب أمام الأفراد في 26 من فبراير، وحتى 3 مارس المقبل.

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