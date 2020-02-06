بيتكوين تربح 2580 دولاراً منذ بداية العام.. وتوقعات بقفزة 52%

بعيدا عن تقلبات أسعار النفط، والأسهم، أو حتى الملاذات الآمنة، تواصل البيتكوين ارتفاعها منذ بداية العام، حيث شهد سعر العملة الرقمية الأوسع انتشارا ارتفاعا قدره 2581 دولاراً منذ بداية العام وحتى تداولات اليوم الخميس، محققة نموا بنسبة 36%، وفقا لحسابات "العربية.نت".

ومن المتوقع أن تستكمل بيتكوين ارتفاعاتها لتتراوح ما بين 10 آلاف إلى 11 ألف دولار، ما يمثل ارتفاعا يتراوح بين 38% و50% منذ بداية العام. وتأتي تلك التوقعات بناء على نموذج تعافٍ سابق للعملة المشفرة الأشهر عالميا، وفقاً لأحد المحللين الذي توقع أن يحدث تحول في مسار العملة الإلكترونية.

ويرى روب سليمر، المحلل لدى شركة فاند ستارت، أن الارتفاع الأكبر للبيتكوين سيحدث في الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى هذا المستوى، وهو ما يمثل ارتفاعا يتراوح بين 50% و62% من القاع الذي وصل إليه خلال الفترة من يونيو حتى ديسمبر 2019.

وذكر سليمر في مذكرة بحثيةصادرة يوم الأربعاء، ونقلتها بلومبيرغ، الخميس، أن البيتكوين في اتجاه صاعد حتى نهاية العام، وسيتبع ذلك تراجع بطيء للسعر.

وكان سليمر قد توقع تراجعا للبيتكوين، في نهاية يونيو 2019، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عام 2019، وذلك بعد أن أوصى بشرائها في بداية مايو من العام الماضي.

ووصل سعر البيتكوين اليوم الخميس، بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرنتش إلى 9787.2 دولار، مرتفعة بنسبة 3.08%. وتراوح سعرها العام الماضي بين 3339 دولارا و13 ألف و852 دولارا.