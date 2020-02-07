مع مكاسب مستمرة.. هل ودعت البورصة المصرية موجة النزيف؟

واصلت البورصة المصرية مكاسبها الأسبوعية لتربح الأسهم المدرجة ما يقرب من 11 مليار جنيه على مدار جلسات الأسبوع، وذلك بدعم مشتريات أجنبية قوية مقابل مبيعات محلية وعربية هزيلة، وذلك في إشارة قوية إلى الانتهاء من موجة النزيف العنيفة التي تكبدتها الأسهم المدرجة خلال الفترات الماضية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تداولات الأسبوع الحالي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 10.8 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.53%، وذلك بعدما صعد من مستوى 701.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 712.6 مليار جنيه في نهاية تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 1.34% بعدما أضاف نحو 187 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مرتفعاً من مستوى 13728 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 13918 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.35% مضيفاً نحو 5 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 1395 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1400 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

فيما استقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" عند مستوى 534 نقطة.

وبالنسبة لحركة التداول، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 14.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 835 مليون ورقة منفذة على 102 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت نحو 9.7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 796 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 2.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول بلغ 507.4 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 58.4 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 602.7 مليون جنيه، بحجم تداول 304.6 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 29 ألف عملية.

كما بلغت قيمة التداول بالمؤشر الأوسع نطاقاً نحو 3.3 مليار جنيه بحجم تداول 728.1 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 91.6 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم نحو 818 مليون جنيه. واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى تداولات بلغت نحو 68.6 مليون جنيه و9.5 مليون جنيه على التوالي. بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافي تداولات بلغت نحو 29.7 مليون جنيه و 20 مليون جنيه و 26 مليون جنيه و 2.3 مليون جنيه على التوالي.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، وصعد 94 سهما من إجمالي 176 سهما متداولا، بينما هبط 37 ، وبقي 45 دون تغير.

وأعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق أمس الخميس، وضمت القائمة 55 شركة، وذلك بعد إضافة شركة "غولدن بيراميدز بلازا"، وذلك بعدما تراجع سعر السهم إلى مستوى 1.521 جنيه.