السعودية: تعديلات مقترحة على "البيع على المكشوف" و"اقتراض الأوراق المالية" 

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن مسودة القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف المعدلة، ومسودة لائحة إقراض الأوراق المالية المعدلة.

ويهدف، هذا الأمر، إلى إشراك المهتمين والمعنيين في السوق لإبداء رؤيتهم حول القواعد المنظمة للسوق.

ويأتي مشروع تعديل القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية لتطوير البيئة التنظيمية بما يتماشى مع أبرز الممارسات الدولية وذلك لتوفير مناخ محفز ومنافس وذي موثوقية عالية بما يحقق رؤى السوق ومركز الإيداع وأهدافهما وتوجهاتهما.

للاطلاع على مسودة القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف المعدلة. (اضغط هنا)

للاطلاع على مسودة لائحة إقراض الأوراق المالية المعدلة. (اضغط هنا)