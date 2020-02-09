بورصة الكويت.. نقل 12 شركة من "المزادات" للسوق الرئيسية

ذكرت صحيفة الجريدة الكويتية، أن شركات سوق المزادات التي ستنتقل إلى الإدراج بالسوق الرئيسية، في بورصة الكويت ابتداء من اليوم الأحد، ستتداول وفقا لإغلاقات المستويات السعرية في تداولات الخميس الماضي، وتخضع بعدها لآلية المزادات المعمول بها في السوق، والمتاحة من الثامنة حتى التاسعة صباحا من يوم التداول نفسه. ويبلغ عدد الشركات المتوقع انتقالها 12 شركة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في الكويت، وافق على مقترح إدارة شركة البورصة، بوقف العمل في سوق المزادات، وليس إلغاءه، ونقل شركاته إلى السوق الرئيسي، بموجب الإجراءات والمعايير المنظمة لذلك، ليرتفع عدد الشركات المتداولة في السوق الرئيسي إلى 156 شركة اعتباراً من اليوم.

وذكرت المصادر أن الشركات التي انتقلت إلى السوق الرئيسي سيسري عليها عمولة التداول البالغة 0.15 في الألف، بدلاً من 0.3 في الألف التي كانت مطبقة في سوق المزادات، وتتوزع هذه العمولة بين 3 أطراف، تشمل: الوسيط المنفذ للعمليات بواقع 70 في المئة، و"البورصة" 29 في المئة، وأخيراً الشركة الكويتية للمقاصة 1 في المئة.

وأضافت المصادر أن الشركات التي لم تستوفِ شروط البقاء في "الرئيسي"، بما في ذلك معدل التداول اليومي البالغ 22.5 ألف دينار يومياً، إلى جانب بعض المعايير الأخرى، باتت في مأمن من الهبوط إلى سوق المزادات، بعد القرار الذي اتخذته هيئة الأسواق بوقف العمل به وليس إلغاءه.

وأشارت إلى أن الشركات التي ستنتقل إلى التداول عبر السوق الرئيسي في بورصة الكويت للأوراق المالية، هي: صيرفة، تمكين، معادن، استهلاكية، الفنادق، الكيبل التلفزيوني، امتيازات، النخيل، حيات كوم، البحرينية الكويتية للتأمين، إيفكت، ودلقان.

ولفتت إلى أن قرار هيئة الأسواق منح الشركات والمستثمرين أريحية للتداول، متوقعة زيادة السيولة المتدفقة على الشركات المدرجة في هذا السوق، بيد أن بعض المستثمرين كانت لديهم هواجس من اتخاذ قرارات للدخول على بعض الأسهم، خشية هبوطها إلى سوق المزادات.