تغطية اكتتاب حقوق أولوية مجموعة السريع 82.8%

أعلنت مجموعة السريع التجارية الصناعية تغطية اكتتاب حقوق الأولوية على أسهم عددها 9.3 مليون سهم بنسبة 82.83%.

وقالت مجموعة السريع إن قيمة الأسهم المكتتب فيها بلغت 93.4 مليون ريال.

وذكرت المجموعة في بيان نشر على موقع سوق السعودية "تداول"، إنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهدي التغطية الذين سيقومون بشرائها بسعر الطرح.

وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يكتتب بها والبالغة 1.934.510 سهم من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء 12 فبراير.