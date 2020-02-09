مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال لـ90 مليون ريال

أعلن مجلس إدارة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن رفع توصية سابقة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية من 75 مليون ريال إلى 90 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن رفع مبلغ زيادة رأس المال تم بناء على الدراسات التي أجريت، بهدف تمويل وتنفيذ خطط ومشاريع الشركة المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

وكانت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بتاريخ 4 ديسمبر الماضي وذلك للحصول على مبلغ إجمالي قدره 75 مليون ريال.