رويترز: أبوظبي تجري محادثات لترتيب إصدار سندات دولية

قالت مصادر لوكالة رويترز، إن حكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك لترتيب إصدار سندات دولية خلال العام الجاري.

وذكرت المصادر أن الحكومة تسعى لتنظيم عملية تمويل الدين، والتعامل مع المستثمرين العالميين في الدخل الثابت على أساس أكثر انتظاماً. كما تسعى لتنظيم إصدار السندات بصورة دورية، بالإضافة إلى الحصول على أسعار أفضل لإصداراتها.

وقامت إمارة أبوظبي بتطوير إدارة التمويل خلال العام الماضي، بهدف تنظيم إصدار السندات السيادية.

وكانت آخر إصدارات حكومة أبوظبي الدولية في سبتمبر الماضي، عندما أصدرت سندات قيمتها 10 مليارات دولار.