قفزة بأكثر من 6% لسهم العربية للطيران بعد نتائج فصلية قوية

قفز سهم العربية للطيران في تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 6% بعد النتائج المالية القوية التي أعلنت عنها الشركة في الربع الرابع من 2019.

وكشفت النتائج المالية تحول العربية للطيران إلى الربحية في الربع الرابع من عام 2019، لتبلغ 199 مليون درهم، حيث أشارت الشركة إلى أن هذه النتائج تأتي بمعزل عن الإجراء المحاسبي المتعلق بالمخصصات الذي اتخذته في عام 2018.

وخلال التعاملات تصدر سهم العربية للطيران الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة في سوق دبي بنحو 45.2 مليون درهم، بأحجام 28.5 مليون سهم.

موضوع يهمك أعلنت العربية للطيران، اليوم الأحد، عن نتائجها المالية لعام 2019، والتي سجلت خلالها أرباحاً صافية قياسية قدرها مليار... أرباح العربية للطيران ترتفع 80% في 2019 إلى مليار درهم شركات

وكانت "العربية للطيران" قد تكبدت خسائر في الفترة المقابلة من عام 2018، بلغت نحو 1.1 مليار درهم.

وجاءت النتائج في الربع الرابع من 2019 أعلى من توقعات المحللين البالغة 59 مليون درهم. كما تحولت الشركة إلى الربحية في 2019، إذ بلغت أرباحها نحو مليار درهم، مقارنة بخسائر في عام 2018 بلغت نحو 609 ملايين درهم.

وارتفع عدد المسافرين على طائرات الشركة بـ10% في عام 2019، مقارنة بالعام الذي سبق، ليصل عددهم إلى 12 مليون مسافر. كما ارتفع معدل إشغال المقاعد لعام 2019 بنسبة 2% ليبلغ 83%.