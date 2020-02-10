مجموعة سليمان الحبيب تبدأ عملية بناء سجل الأوامر

تبدأ اليوم الاثنين مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية عملية بناء سجل الأوامر تمهيدا لتحديد سعر الطرح والتي تستمر حتى 19 فبراير الجاري.

كانت مجموعة سليمان الحبيب قد أعلنت، الخميس الماضي، نشرة الإصدار الأولية الخاصة بطرحِ 15% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق تداول. وتعادل هذه النسبة 52.5 مليون سهم سيتم تخصيص 10% منها للمكتتبين الأفراد.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 9 مارس.

وقامت المجموعة بتعيين جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية كمستشارين ماليين للطرح ومتعهدا تغطية الطرح.

وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم الأربعاء 26 فبراير وتستمر لمدة 7 أيام، حيث تنتهي يوم الثلاثاء 3 مارس 2020.

وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل بعض المساهمين الحاليين، وبعد الطرح سيتملك المساهمون الحاليون نحو 85% من الأسهم.

وسيتم توزيع متحصلات الطرح على المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح.

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وأوضحت نشرة الاكتتاب أن على المكتتبين الأفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب للاكتتاب لـ 10 أسهم كحد أدنى و500 ألف سهم كحد أقصى.

ويصل إجمالي أصول المجموعة حتى نهاية عام 2018 نحو 7.54 مليار ريال. وحققت الشركة صافي أرباح بعد خصم الزكاة نحو 800.073 مليون ريال خلال عام 2018، بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بصافي أرباح 2017.