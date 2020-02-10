سوق السعودية تتجاوز هبوط سهم أرامكو 1.3%.. و3 عوامل مؤثرة

نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في تجاوز هبوط سهم أرامكو في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.24%، إلى مستوى 1971 نقطة.

وأنهى سهم أرامكو الجلسة على تراجع بنسبة 0.32%، أو 0.45 ريال، إلى مستوى 33.6 ريالا.

ولا يزال فيروس كورونا يلقي بتداعياته على أسهم قطاع البتروكيماويات في السعودية والتي تراجعت حتى جلسة أمس بنحو 10%.

وبلغت قيمة تداولات سهم أرامكو اليوم 210 مليون ريال، بأحجام تداول 6.2 مليون سهم، وعدد صفقات 7927 صفقة.

قرب 8000 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى جلسة اليوم الاثنين، مرتفعاً 0.24% ليكسب 19.41 نقطة ويصعد إلى مستوى 7971.93 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3.146 مليار ريال.

وأرجع عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث، الضغوط التي تتعرض لها سوق الأسهم السعودية، إلى ثلاثة عوامل رئيسية، تتلخص في مخاطر كورونا ونتائج الشركات وفارق التقييم مع الأسواق الناشئة.

موضوع يهمك قالت مجموعة علي بابا القابضة، اليوم الاثنين، إن وحدة ماي بنك التابعة لشركتها الشقيقة أنت فايننشال ستقدم قروضا بقيمة 20... 3 مليارات دولار من"علي بابا" للشركات المتضررة من كورونا شركات

وقال بن غيث في مقابلة مع "العربية" إن أولى العوامل مخاطر تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد الناشئ من الصين، وما ارتبط به من تراجع في النفط الذي كان شديد التأثر بمخاوف تقلص الطلب الصيني مع تفشي الفيروس المميت، وعواقب إغلاق الشركات هناك.

وأشار بن غيث إلى الارتباط المهم لأسعار النفط مع سوق الأسهم السعودية.

وعن العامل الثاني، قال بن غيث إن مكررات ربحية الشركات في سوق السعودية تبلغ 19.5 مرة مقارنة مع 15 مرة للأسواق الناشئة، وهذا جعل الأسهم السعودية، تعكس الأخبار السلبية مثل كورونا بشكل أكبر.

وأوضح أن الأسواق الناشئة نزلت 5% بينما تراجع السوق السعودي 6.7% جراء مخاطر الفيروس.

وقال إنه "عادة الأسواق في الفترات التي تنتشر فيها الأخبار السلبية تكون أكثر تأثراً عندما تكون أسعار الأسهم ومكررات الربحية مرتفعة".

وعن العامل الثالث المؤثر على السوق السعودية، قال بن غيث، إن إعلان نتائج حوالي 30 شركة معظمها رئيسية في سوق السعودية، جاءت غالباً أقل من التوقعات، من بينها، ثمانية بنوك، وسابك وشركات بقطاع الاتصالات.

مؤشرات طرح "الحبيب"

وحول طرح حصة من مجموعة سليمان الحبيب الطبية، توقع بن غيث للطرح بسعر بين 43 و50 ريالاً، أن "يلقى إقبالاً جيداً".

وأشار إلى مكرر ربحية لسهم سليمان الحبيب، بـ 20 مرة وفق نتائج 2018، ومكرر ربحية 23 مرة لسهم شركة المواساة بذات القطاع.

وتوقع أن تسجل مجموعة سليمان الحبيب "نمواً جيداً في السنوات العشر المقبلة يتجاوز 10% وتوزيعات الربحية على سعر 50 ريالاً متوقع لها أن تصل إلى نسبة 4.6% وكلها عوامل مشجعة للطرح".

وبسؤاله عن نسب الطرح المخصص منها 90% للمؤسسات و10% للأفراد، قال بن غيث إن "تصنيف المستثمر المؤسسي الذي قد يمنح للحسابات الخاصة ليس دقيقاً".

وأوضح أن "الطرح لو جرى تخصيص جزء منه للصناديق المفتوحة سيكون ذلك أقرب لأهداف تحفيز استثمار الأفراد في السوق السعودية".

أسهم البتروكيماويات

ولا تعتبر أسهم البتروكيماويات في السعودية تغرد بعيدا عن أداء الأسواق العالمية، حيث تراجعت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الاثنين وسط قلق المستثمرين بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، على الاقتصاد العالمي.

وأسفر الفيروس عن وفاة أكثر من 900 شخص وأصاب 40 ألفا في البر الصيني الرئيس، وانتقل إلى أكثر من عشرين بلدا في إطار ما اعتبر حالة طوارئ صحية عالمية.

أثّر كذلك على الإمدادات الرئيسية لمواد كثيرة، انطلاقا من الأغذية والأدوات المنزلية وصولا إلى قطع السيارات والمعدّات الكهربائية. وأغلق مؤشر نيكاي 225 الرئيس في بورصة طوكيو على انخفاض بنسبة 0.6 %، بينما حدت هونغ كونغ من بعض خسائرها لتنهي اليوم على انخفاض بنسبة 0.6 %، بعدما هوت 1.1%، عند بدء التداول.

في سيدني تراجعت الأسهم بنسبة 0.1 % بينما انخفضت في سيول بنسبة 0.5%، وفي سنغافورة بنسبة 0.7 %. وفي شنغهاي، انتعشت الأسواق بعدما فتحت على انخفاض بنسبة 0.5 % وأغلقت على ارتفاع بذات النسبة.