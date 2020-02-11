كوانسيا كابيتال: الأسهم السعودية تبالغ بالقلق من "كورونا"

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية جلسة تداولات، الثلاثاء، منخفضاً بنسبة 0.96% ليفقد 76.29 نقطة ويغلق عند مستوى 7895.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وتراجع سهم أرامكو السعودية 0.45% ليخسر 15 هللة ويغلق عند 33.45 ريال بتداولات على السهم بلغت قيمتها 141.7 مليون ريال.

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وقال المؤسس والمدير التنفيذي لكوانسيا كابيتال، ماجد كبارة، في مقابلة مع "العربية" إن سوق الأسهم السعودية، بالغت في عكس آثار التوترات الجيوسياسية مع مقتل سليماني، كما بالغت في ردة الفعل تجاه تأثير فيروس كورونا على النفط، الذي هبطت أسعاره 20% جراء مخاوف تفشي الفيروس وهذه نسبة مبالغة أيضاً وفقاً لرأيه.

وأشار إلى نشوء مطالبات في الصين، لإعادة الإنتاج بشكل طبيعي في معظم أنحاء البلاد، ما عدا المناطق الموبوءة، متوقعاً انتهاء موجة الهبوط الحاصل في النفط، كلما اقتربنا أكثر من 6 مارس الموعد المرجح لاجتماع أوبك وحلفائها، بجانب التفاؤل بالسيطرة على تمدد الفيروس.

وحول أداء المصارف السعودية، قال كبارة إن مصرف الراجحي، قرر حجز مخصصات تغطي القروض غير المنتظمة بنسبة كبيرة تصل إلى 300%.

وأشار إلى تقليص نسبة تعثر القروض الممنوحة من مصرف الراجحي إلى 1% وهي نسبة جيدة قياساً مع معدل تغطية عالٍ لها من المخصصات المحتجزة من الأرباح.

وخلال جلسة الثلاثاء، بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 155 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 122 على تراجع.

وكانت أسهم شركات دور، وأسمنت حائل، ونماء للكيماويات، وساسكو، وأسمنت الجوف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات زين السعودية، وميدغلف للتأمين، وكهرباء السعودية، وشاكر، متلايف إيه أي جي العربي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.92%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، واس تي سي، وأرامكو السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 638.26 نقطة ليقفل عند مستوى 7865.70 نقطة، وبتداولات تجاوزت 21 ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1244 صفقة.