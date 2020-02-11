كيف أنعش "كورونا" القاتل سوق العملات الرقمية؟

فيما واجهت أسواق الأسهم العالمية خسائر عنيفة خلال الجلسات الماضية، تمكنت العملات الرقمية من حصد مكاسب ضخمة، مع تأثر المستثمرين بموجة المخاوف التي صاحبت انتشار الفيروس الصيني القاتل "كورونا" واتجاههم نحو أسواق الأصول والملاذات الآمنة، بعيداً عن خسائر أسواق الأسهم والسندات والعملات.

وخلال أسبوعين فقط، قفزت القيمة الإجمالي للعملات الرقمية من مستوى 237.7 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي، إلى مستوى 280.3 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، رابحة نحو 42.6 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.92%.

وعلى صعيد العملات الرقمية، قفزت عملة "بتكوين" الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية، بنسبة 13.45% رابحة نحو 1157 دولاراً بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 8596 دولاراً في نهاية تعاملات الشهر الماضي، إلى نحو 9753 دولاراً في تعاملات صباح اليوم.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 156.3 مليار دولار إلى نحو 177.6 مليار دولار رابحة نحو 21.3 مليار دولار بنسبو ارتفاع بلغت نحو 13.62%. وبذلك تستحوذ "بتكوين" على حصة سوقية تقدر بنحو 63.36% من إجمالي سوق العملات الرقمية، كما تستحوذ على نحو 50% من إجمالي مكاسب سوق العملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين.

وارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 30.35% رابحة نحو 51 دولاراً، بعدما ارتفعت قيمتها من 168 دولاراً في نهاية يناير الماضي إلى نحو 219 دولاراً في تعاملات صباح اليوم. كما ارتفعت قيمتها الإجمالية من مستوى 18.3 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 24.05 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم لتربح نحو 5.75 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.42%.

وسجلت عملة "إكس آر بي" مكاسب بلغت نسبتها 17% بعدما صعدت قيمتها من مستوى 0.230 دولار إلى نحو 0.269 دولار رابحة نحو 0.039 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 10.07 مليار دولار في نهاية يناير الماضي لتسحجل نحو 11.76 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم رابحة نحو 1.69 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت 16.78%.

وصعدت عملة "بتكوين كاش" بنسبة 27.66% رابحة نحو 96 دولاراً، وذلك بعدما ارتفعت قيمتها من 347 دولاراً في نهاية أبريل الماضي إلى نحو 443 دولاراً في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء. كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 28.57% بعدما ربحت نحو 1.8 مليار دولار مرتفعة من مستوى 6.3 مليار دولار إلى نحو 8.1 مليار دولار.

وتمكنت عملة "بتكوين إس في" من أن تسحب البساط من جميع العملات الرقمية وعلى رأسها "بتكوين" وذلك بعدما سجلت مكاسب نسبتها 41.7% رابحة نحو 103 دولارات، وذلك بعدما ارتفع سعرها من 274 دولاراً في نهاية يناير الماضي إلى نحو 350 دولاراً في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء.

كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 28.57% رابحة نحو 1.4 مليار دولار، بعدما ارتفعت قيمتها من 4.9 مليار دولار إلى نحو 6.3 مليار دولار.

وتمكنت العملات الرقمية الخمس من تحقيق مكاسب إجمالية بلغت نحو 31.94 مليار دولار، لتستحوذ بذلك على 75% من إجمالي مكاسب العملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين.