لهذه الأسباب ارتفعت إصدارات الصكوك خلال عامين

قالت وكالة "فيتش" إن إصدارات الصكوك ارتفعت بـ6% خلال العام الماضي، مع تزايد الاهتمام من المُصدرين والمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، رغم تركز الإصدارات في نفس النطاق الجغرافي.



وارتفع حجم إصدارات الصكوك التي يتجاوز أجلها 18 شهراً خلال العام الماضي بـ6% ليتجاوز 42 مليار دولار.

وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى Fitch Ratings "لو عدنا نشكل سريع لعام 2015 لم تكن السعودية تتعامل بالصكوك والسندات بشكل نشط لكن من عام 2016 وصاعداً بدأت بإصدارات السندات المحلية ثم الدولية ثم الصكوك المحلية ثم الدولية وهو ما اضفى على السوق عمقاً جديداً. أما في حال نظرنا للدول العشر الأخرى النشطة في أسواق المال الإسلامية نلحظ دخول من عُمان، البحرين وغيرها بالإضافة لماليزيا وتركيا".

وأضاف "نواجة مشكلة بعدم وجود مركزية في اتخاذ التشريعات الخاصة في الشريعة تتخذ القرار حول الصكوك والبنوك الاسلامية والتكافل بالإضافة للنظر مدى نضوج أسواق المال بشكل عام ووجود قوانين تحمي الدائنين وقوانين للإفلاس".

وتوقع التقرير أن استمرار تراجع أسعار النفط، سيؤدي إلى زيادة إصدارات الصكوك خلال العامين الحالي والمقبل، مع ارتفاع الاحتياجات التمويلية للدول المُصدرة.



وأضاف التقرير أن ضعف الأطر التشريعية لا يزال يعوق نمو سوق الصكوك، إلا أن تزايد أعداد الشركات التي تسعى للحصول على تمويل من خلال إصدارات الصكوك، سيؤدي إلى تطوير القوانين الحاكمة للصكوك.