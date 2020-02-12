مكاسب "صاروخية" للعملات الرقمية خلال 24 ساعة

لليوم الثاني على التوالي، حققت العملات الرقمية مكاسب ضخمة بقيادة "بتكوين"، العملة الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الإلكترونية المشفرة والتي أضافت إلى قيمتها نحو 556 دولاراً في يوم واحد فقط.

وخلال 24 ساعة فقط، قفزت القيمة الإجمالي للعملات الرقمية من مستوى 280.3 مليار دولار في تعاملات، أمس الثلاثاء، إلى مستوى 300.1 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الأربعاء، رابحة نحو 19.8 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.06%.

على صعيد العملات الرقمية، قفزت عملة "بتكوين" الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية، بنسبة 5.7% رابحة نحو 556 دولاراً بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 9753 دولاراً في تعاملات صباح أمس الثلاثاء، إلى نحو 10309 دولارات في تعاملات صباح اليوم.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 177.6 مليار دولار إلى نحو 187.7 مليار دولار رابحة نحو 10.1 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 5.68%. وبذلك تستحوذ "بتكوين" على حصة سوقية تقدر بنحو 62.54% من إجمالي سوق العملات الرقمية، كما تستحوذ على نحو 51% من إجمالي مكاسب سوق العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 15.06% رابحة نحو 33 دولاراً، بعدما ارتفعت قيمتها من 219 دولاراً في تعاملات أمس الثلاثاء إلى نحو 252 دولاراً في تعاملات صباح اليوم. كما ارتفعت قيمتها الإجمالية من مستوى 24.05 مليار دولار إلى مستوى 27.6 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم لتربح نحو 3.55 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 14.76%.

وسجلت عملة "إكس آر بي" مكاسب بلغت نسبتها 7% بعدما صعدت قيمتها من مستوى 0.269 دولار إلى نحو 0.288 دولار رابحة نحو 0.019 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 11.76 مليار دولار في تعاملات صباح أمس الثلاثاء لتسجل نحو 12.65 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم رابحة نحو 0.89 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت 7.5%.

وصعدت عملة "بتكوين كاش" بنسبة 7.2% رابحة نحو 32 دولارا وذلك بعدما ارتفعت قيمتها من 443 دولارا إلى نحو 475 دولارا. كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 6.17% بعدما ربحت نحو 0.5 مليار دولار مرتفعة من مستوى 8.1 مليار دولار إلى نحو 8.6 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الأربعاء.

كما قفزت عملة "بتكوين إس في" بنسبة 6.28% رابحة نحو 22 دولارا وذلك بعدما ارتفع سعرها من مستوى 350 دولارا في تعاملات صباح أمس الثلاثاء إلى نحو 372 دولارا في تعاملات صباح اليوم الأربعاء.

وصعدت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 8% رابحة نحو 0.5 مليار دولار، بعدما ارتفعت قيمتها من 6.3 مليار دولار إلى نحو 6.8 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الأربعاء.