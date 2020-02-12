نيكاي يرتفع بفضل صعود سوفت بنك

ارتفع المؤشر نيكاي، اليوم الأربعاء، مع صعود سهم مجموعة سوفت بنك، بعدما أقرّ قاضٍ اتحادي أميركي صفقة اندماج بين وحدتها اللاسلكية في الولايات المتحدة سبرينت وتي موبايل يو.إس.



وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.74% إلى 23861.21، بينما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.04% إلى 1718.92 نقطة.



وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 11.9% لتصبح المجموعة ثاني أكبر شركة في البلاد من حيث القيمة السوقية، بعدما رفض قاضٍ أميركي دعاوى احتكار بشأن صفقة مقترحة لاستحواذ تي موبايل يو.إس على سبرينت.



وتتيح الصفقة لمجموعة سوفت بنك، التي أعلنت عن نتائج أعمالها بعد إغلاق السوق اليوم الأربعاء، بيع أحد الأصول. ونزل سهم المجموعة التكنولوجية 20% منذ بداية العام.



ونزل سهم نيسان موتور 1.7% بعدما أوقفت شركة صناعة السيارات الإنتاج في مصنع في كيوشو في جنوب غربي اليابان مؤقتاً، بسبب نقص قطع الغيار الواردة من الصين.