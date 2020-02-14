بورصة مصر تعاود النزيف.. 12 مليار جنيه خسائر الأسبوع

عادت البورصة المصرية إلى النزيف الأسبوعي لتخسر الأسهم المدرجة نحو 12 مليار جنيه، مع استمرار البحث عن محفزات جديدة تدعم استقرار المؤشرات بشكل ثابت في المنطقة الخضراء.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تداولات الأسبوع الحالي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 12 مليار جنيه، بنسبة انخفاض

وتقدر بنحو 1.68%، وذلك بعدما انخفض من مستوى 712.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 700.6 مليار جنيه في نهاية تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 0.42% بعدما فقد نحو 59 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، متراجعاً من مستوى 13918 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 13859 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة امس الخميس.

وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" مستوى 1266 نقطة.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.78% فاقداً نحو 11 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1395 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1384 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وأعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق أمس الخميس، وضمت القائمة نحو 54 شركة، دون إضافة أو استبعاد أي شركة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصري، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصري أو من أي عملة أخرى".

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي عن استنفاد شركتي "أوراسكوم" للاستثمار القابضة، و"ليسيكو مصر" لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، فيما ارتفع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجاري الدولي – مصر إلى 50.816 مليون شهادة، والمجموعة المالية "هيرميس" إلى 181.512 مليون شهادة.

فيما تراجع رصيد شهادات "مدينة نصر للإسكان والتعمير" إلى 464.567 مليون شهادة، و "إيديتا" للصناعات الغذائية إلى 80.818 مليون شهادة، وإيداع "نعيم" القابضة إلى 84.193 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات الإيداع لشركات "حديد عز" عند 115.955 مليون شهادة، وشركة "السويس للأسمنت" عند 32.383 مليون شهادة، و"المصرية للاتصالات" عند 168.620 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات "جي بي أوتو" عند 280.622 مليون شهادة، و"البويات والصناعات الكيماوية "باكين" عند 3.523 مليون شهادة، و"عامر غروب" عند 250.059 مليون شهادة، و"بالم هيلز" للتعمير عند 715.569 مليون شهادة، وشركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" عند 61.248 مليون شهادة، و"الإسكندرية للزيوت المعدنية" عند 306.029 مليون شهادة.