تحفيز ضريبي محتمل يصعد بالأسهم الأميركية

أغلق المؤشر الأميركي في بورصة وول ستريت ستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع متواضع، الجمعة، عقب نتائج قوية من شركة إنفيديا وهي واحدة من أكبر الشركات إنتاجاً لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للحواسيب.

كما تأثرت الأسهم الأميركية إيجاباً بصدور تقرير في وقت متأخر من الجلسة بأن البيت الأبيض يدرس تحفيزاً ضريبياً لتشجيع الأميركيين على شراء الأسهم.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 25.64 نقطة، بما يعادل 0.09% إلى 29397.67 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 6.12 نقطة أو 0.18% ليسجل 3380.06 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 19.21 نقطة أو 0.2% إلى 9731.18 نقطة.