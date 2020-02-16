الكويت.. إدراج السندات التجارية في الـ"OTC" قبل نهاية العام

قالت مصادر مطلعة إن تنسيقاً جارياً بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية لإدراج السندات عبر منصة خاصة مع نهاية العام الحالي.

وأضافت المصادر أن إدراج السندات والصكوك وتداولها عبر منصة "OTC" سيقتصر على التجارية منها لا الحكومية، موضحة أن تنظيم سوق خاص لتداول السندات سيساعد على تدعيم السوق المالي وجلب رؤوس الأموال إلى السوق الكويتي، ما سيكون له تأثير إيجابي على السوق المالي والاقتصاد عموماً، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

ومن خلال متابعة التعاملات، يتضح أن سوق الأسهم غير المدرجة الـ"OTC" بات يستقطب سيولة جديدة تبرهن جدوى تنظيم هذا السوق، إذ شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة "OTC" خلال جلسات الأسبوع الماضي من تاريخ 9 إلى 13 فبراير الجاري ارتفاعاً في قيمة التداولات إذ تداول إجمالي عدد 80.26 مليون سهم بقيمة 28.48 مليون دينار، تمت عبر 1.159 صفقة.

وشهدت منصة "OTC" خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً في قيمة وكمية الأسهم المتداولة لسهم شركة بورصة الكويت مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة للشركة حتى انتهاء جلسات الخميس 13 فبراير 2020 عدد 4.38 ملايين سهم بقيمة 2.83 مليون دينار تمت عبر 1.107 صفقة، وبلغ الحد الأعلى لسعر سهم شركة البورصة خلال الأسبوع الماضي 700 فلس والحد الأدنى للسعر 541 فلساً، ومتوسط السعر 647.5 فلساً.

ومن حيث الأسهم الأكثر قيمة خلال هذا الأسبوع، تصدر سهم شركة نفائس القابضة الأسهم بتداولات بلغت قيمتها 24.94 مليون دينار، تلاه سهم شركة بورصة الكويت بتداولات بقيمة 2.83 مليون دينار وفي المركز الثالث سهم شركة "كاب كورب" للاستثمار بإجمالي قيمة تداولات بلغت 300 ألف دينار.