اليوم.. إدراج أسهم زيادة رأسمال بنك القاهرة

من المقرر أن تشهد البورصة المصرية، اليوم الأحد، إدراج أسهم زيادة رأس المال المصدر لبنك القاهرة، وذلك طبقاً لخطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وأوضحت إدارة البورصة المصرية، أن أسهم زيادة رأس المال المصدر للبنك يبلغ عددها 750 مليون سهم.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية، قد وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك القاهرة من 2.25 مليار جنيه إلى 5.25 مليار جنيه بنسبة زيادة تتجاوز نحو 133%، حيث تقرر قيد زيادة رأس مال البنك بنحو 3 مليارات جنيه موزعاً على 750 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم والزيادة مسددة نقداً.

يذكر أن بنك مصر اكتتب في كامل أسهم الزيادة دون إعمال حقوق الأولوية وذلك بموجب شهادة إيداع بنكية المؤرخة في 24 سبتمبر 2019، والزيادة تمثل الإصدار الثالث وتقيد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

وكانت صفقة لبيع البنك المملوك للدولة أُلغيت في 2008، وتكرر تأجيل طرح عام أولي مزمع على مدى الأعوام الأربعة الأخيرة.

كان رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، قد ذكر في تصريحات سابقة، أن مصرفه المالك لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، يسعى لطرح ما يصل إلى 45% من أسهم البنك في بورصة مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، مع إمكانية حصول مستثمر أجنبي على حصة من أسهم البنك خلال الطرح.

وأوضح أن المصرف يقوم بجولة ترويجية لطرح أسهم بنك القاهرة في الولايات المتحدة. وكانت صفقة لبيع البنك المملوك للدولة أُلغيت في 2008، وتكرر تأجيل طرح عام أولي مزمع على مدى الأعوام الأربعة الأخيرة.

وقال "الإتربي": "عاوزين نوصل أننا نبيع 45% من أسهم بنك القاهرة.. البيع سيكون داخل مصر ليس هناك شهادات جي.دي.آر أي شهادات إيداع دولية".