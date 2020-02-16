72 مليون جنيه أرباح متوقعة لـ إميرالد للاستثمار العقاري في 2020

قال العضو المنتدب لشركة أودن للاستثمار رأفت الصاوي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن شركة إميرالد العقارية التي ستطرح 28%، من أسمهها للاكتتاب في مصر، تعمل في تطوير وإدارة المولات والعقارات التجارية، وهي مدرة للأرباح في ظل ظروف السوق والاكتتاب فيها يناسب المستثمر الفرد أو المؤسسي الذي يبحث عن الدخل الثابت.

وأضاف "التوزيعات المتوقعة خلال الـ 5 سنوات المقبلة وفقا للأرباح المتوقعة ستكون في حدود 12% سنويا، ومن المتوقع أن يلقى الاكتتاب إقبالا كبيرا من المستمثرين".

وحول عملية التقييم قال الصاوي "المستشار المالي المستقل هو الذي يحدد سعر السهم حسب المنهجية المتبعة من هيئة الرقابة المالية، ومن بين الطرق خصم التدفقات النقدية، حيث تم عمل تقييم للمول والعقارات التابعة للشركة، حيث تم عمل القيمة الدفترية المعدلة مع خصم التدفقات النقدية".

وحول توقعات الأرباح قال الصاوي "حققت الشركة قبل الفوائد والأهلاك 46 مليون جنيه أرباحا في 2019، وفي 2020، متوقع تحقيق 72 مليون ريال".

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اعتمدت نشرة طرح 28%، من أسهم شركة إميرالد للاستثمار العقاري في البورصة المصرية بقيمة إجمالية تقارب 202 مليون جنيه، وبسعر 2.89 جنيه للسهم.

كما وافقت الهيئة على بدء تلقي طلبات المشاركة في الاكتتاب غدا الاثنين.

وسيتم تقسيم الأسهم إلى 95%، للطرح الخاص بواقع 66.5 مليون سهم بقيمة مستهدفة 192.18 مليون جنيه، و5%، للطرح العام المخصص للأفراد لعدد 3.5 مليون سهم بقيمة مستهدفة 10.11 مليون جنيه.

وتتوزع ملكية إميرالد للاستثمار العقاري مناصفة بين شركة أمواج العقارية، والمصريين للإسكان، وسيتم عبر الطرح بيع 14%، من حصة كلا المساهمين.

كانت الشركة قيدت أسهمها بالبورصة نهاية العام الماضي برأسمال 250 مليون جنيه، موزعًا على 250 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

وسيقوم صندوق المصريين للتطوير العقاري بدعم تغطية الاكتتاب حال عدم اكتمالها بنسبة 100%، وسيتم تأسيس صندوق لضمان استقرار سعر السهم لمدة 30 يوماً، من تاريخ انتهاء الاكتتاب.

وكانت الجمعية العمومية العادية لصندوق المصريين للاستثمار العقاري قد وافقت بالإجماع على الاكتتاب في الطرح العام أو الخاص.