تغريم مستثمر بالأسهم السعودية 300 ألف ريال ووقف عمله 5 سنوات

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، في السعودية صدور قرار لجنة الاستئناف تجاه مستثمر لمخالفته نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتضمن قرار اللجان 3 عقوبات، نظراً لارتكاب المستثمر مخالفات بصفته، رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق المستثمر العقاري - المدينة الرقمية (الصندوق). وتمثلت العقوبات بالآتي:

- فرض غرامة مالية مقدارها (300,000) ثلاثمئة ألف ريال.

- منعه من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشاراً استثمارياً، مدة خمس سنوات.

- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية، مدة خمس سنوات.

وذكر القرار أنه يحق للمتضررين من المخالفات، التي ارتكبها المستثمر، إقامة دعوى أمام اللجنة للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر نتيجة تلك المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

وأوضح القرار أن المستثمر قام بارتكاب ممارسات وأفعال انطوت على مخالفة للمبدأ المنصوص عليه في لائحة الأشخاص المرخص لهم، وذلك في الوقت الذي كانت فيه شركة المستثمر مديراً للصندوق، وقد تمثلت المخالفات فيما يلي:

- المخالفة الأولى: الحصول على مبالغ مالية من قيمة العقد الذي أبرمه الصندوق مع مستشار قانوني مستقل، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.

- المخالفة الثانية: الحصول على عمولة سعي لشراء أرض الصندوق على شكل مبلغ مالي ووحدات في الصندوق، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.

- المخالفة الثالثة: حصول أحد أقارب الشخص الصادر بحقه الحكم، على مبلغ مالي، يمثل جزءاً من عمولة السعي لشراء أرض الصندوق، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.