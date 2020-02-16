لماذا يعد سهم أرامكو مغرياً رغم الاضطرابات العالمية؟

قال خبير الأسواق المالية، عبد الله الربدي، إن التراجع الذي شهده سهم أرامكو، اليوم الأحد، والذي اقترب معه إلى سعر الطرح، يعد فرصة مغرية للشراء، "بغض النظر" عن المتغيرات العالمية التي تؤثر على سعر النفط حالياً.

وتراجع سهم أرامكو اليوم في السوق السعودي بنسبة 0.91% وأغلق عند 32.8 ريال بنهاية التعاملات، وسط تراجع لمؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.48%.

وأضاف الربدي في حديثه مع قناة العربية، أن شركة أرامكو لديها وضع مالي قوي، كما أن توزيعاتها السنوية واضحة ومعلنة في نشرة الاكتتاب، وهو ما يزيد جاذبية السهم للمستثمرين.

وأشار إلى أن هناك لغطاً أثاره بعض المستثمرين الذين توقعوا أن الشركة ستقوم بتوزيع أرباح عن عام 2019، مؤكداً أن نشرة اكتتاب شركة أرامكو أوضحت أن التوزيعات النقدية البالغة 1.40 ريال ستكون عن أرباح عام 2020.

وأوضح أن المساهم الرئيسي وهي الحكومة السعودية حصلت على توزيعات أرباح لأغلب أشهر عام 2019، ولن يتبقى سوى أرباح شهر ديسمبر فقط، والتي قد يتم الإعلان عن توزيعها للمستثمرين عن إعلان الشركة عن نتائج أعمالها في مارس المقبل.

وعلى صعيد أشمل، قال الربدي إن السوق المالية السعودية شهدت خلال آخر 10 أيام حالة من الضعف، إذ لم يستطع المؤشر الرئيسي المحافظة على المستويات التي كان عليها ليغلق بنهاية جلسة اليوم عند 7836.96 نقطة.

وأشار إلى أن ضعف حالة السوق، قد تقود المؤشر إلى مستويات أقل.

وأوضح أن هذه التراجعات "تعود إلى ارتفاع التقييمات التي كان عليها السوق خلال الفترة الماضية وحتى الآن"، مشيراً إلى أن السوق السعودي، يعد خلال الفترة الحالية، الأعلى في مستوى مكررات الربحية.

وأضاف أن نتائج أعمال الشركات كانت غير داعمة للسوق، خاصة قطاع البتروكيماويات. وتابع: "كان السوق ينتظر سابك، بالإعلان عن نتائج تفوق التوقعات لعام 2019"، لكن العكس تماما حدث بإعلانها نتائج دون التوقعات، وهو ما أثر سلبا على السوق.

ويرى أن التراجعات التي يشهدها السوق حاليا مبررة، في ظل التوترات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي.