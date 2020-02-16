مصادر للعربية: بنك عوده تلقى عروضا لشراء "عربية أون لاين"

قالت مصادر خاصة لقناة "العربية"، إن بنك عوده اللبناني تلقى عدة عروض من مؤسسات مالية مصرية للاستحواذ على شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

ويملك بنك عوده شركة عربية أون لاين بنسبة 100%، وذلك في إطار خطته للتخارج من استثماراته الخارجية وعلى رأسها بنك عوده مصر.

وقالت المصادر إن بعض الشركات التي أبدت اهتمامها للاستحواذ على شركة عربية أون لاين، حصلت على الموافقة لإجراء عمليات الفحص النافي للجهالة.

وكان بنك عوده قد استحوذ في أغسطس من عام 2010 على 90%، من عربية أون لاين، بقيمة 240 مليون جنيه تعادل نحو 43 مليون دولار حينها، عبر شراء 80%، تمثل حصة مجموعة النعيم القابضة، و10%، لمؤسسها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال الحالي.

وخلال عام 2015 استحوذ عوده على كامل أسهم عربية أون لاين بشراء الحصة المتبقية.