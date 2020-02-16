" اتش سي" المصرية تدير 3 صفقات استحواذ بـ 4.5 مليار جنيه

قالت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية إنها تدير خلال النصف الأول من العام الجاري 3 صفقات استحواذ بقيمة تبلغ 4.5 مليار جنيه، منها استحواذ على حصة بشركة خدمات مصرية مقابل نحو 400 مليون جنيه.

وقال حسين شكري رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان صدر اليوم الأحد، إن الصفقات الثلاث تأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة لشركة إتش سي، والتي تركز على الاستثمار المباشر وأنشطة بنوك الاستثمار خاصة في الخليج، مع الاستمرار في تقديم الخدمات التقليدية الأساسية في سوق المال.

وأضاف أن الشركة تسدي المشورة المالية في "ثلاث صفقات استحواذ، الأولى في مجال التعليم لمستثمر إماراتي يشتري شركة في السعودية، والثانية في المجال الغذائي لمستثمر أوروبي يشتري شركتين إحداهما في مصر والأخرى في الأردن، أما الصفقة الثالثة لمستثمر سعودي يشتري شركة أغذية في الإمارات.. وأن الصفقات الثلاث ستنتهي خلال النصف الأول من هذا العام بقيمة إجمالية نحو 4 مليارات ونصف المليار جنيه.

واستبعد شكري قيام شركته بالعمل في قطاعات أخرى بالأنشطة المالية غير المصرفية بخلاف تلك التي تعمل بها بالفعل، وذلك لأسباب خاصة بالشركة واستراتيجيتها الجديدة، وتشمل الأنشطة المالية غير المصرفية التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتأمين والتمويل العقاري وغيرها.

تعمل اتش سي في مجال الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية في مصر والإمارات العربية المتحدة، ويبلغ حجم الأصول التي تديرها نحو 7 مليارات جنيه.