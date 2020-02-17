الإسترليني يتخلى عن بعض مكاسبه بعد قفزة قوية

تخلى الجنيه الإسترليني يوم الاثنين عن بعض المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي على خلفية وضع المستثمرين في الحسبان أوضاعا مالية أكثر تيسيرا تحت قيادة وزير المالية البريطاني الجديد، لكنه ظل فوق مستوى 1.30 دولار بينما لا يزال مضاربون يواصلون شراء العملة البريطانية.

وفي الأسبوع الماضي، شهد الإسترليني أفضل أسابيعه في شهرين بعد اختيار ريشي سوناك لمنصب وزير المالية عندما تنحى سلفه ساجد جاويد على نحو مفاجئ بينما يجري رئيس الوزراء بوريس جونسون تعديلا على مجلس وزرائه.

لكن الجنيه الإسترليني فقد يوم الاثنين بعضا من تلك القوة، ليجري تداوله على انخفاض 0.27% عند 1.3011 دولار بحلول الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، رغم أنه يبقى بعيدا عن المستوى المتدني الذي بلغه مؤخرا عند 1.2873 دولار.

وأمام العملة الأوروبية تراجع الإسترليني 0.3% إلى 83.24 بنس لليورو.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن سوناك يستعد لتيسير قواعد المالية العامة في بريطانيا في أول ميزانيته الأولى، إذ إنه يتعرض لضغوط من رئاسة الوزراء لفتح صنابير الإنفاق.