البلاد المالية للعربية: الصندوق يستثمر بـ17 إصدارا حكوميا بعائد 3.5% سنويا

بدأ اليوم الاثنين إدراج وتداول وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية في السوق المالية "تداول"، إذ يعتبر الصندوق أول صندوق مؤشرات متداول ETF مختص بالصكوك السيادية السعودية، وهو صندوق مفتوح متوافق مع معايير الهيئة الشرعية.

وقال الرئيس التنفيذي للبلاد المالية، زيد المفرح، في مقابلة مع "العربية" إن الصندوق يسعى إلى توزيع أرباح شهرية على حاملي الوحدات.

وذكر أن الإدراج يمكن المتداولين الأفراد والمؤسساتيين من الاستثمار وأخذ التعرض على هذا النوع من فئة الأصول المالية، عبر التعامل بها في السوق السعودية.

وقدر عوائد الـ 17 إصداراً من الإصدارات الحكومية عند 3.5% سنوياً، مؤكداً أن الإدراج يستهدف المستثمرين من الأفراد أو المؤسسات الراغبة في الاستثمار بالصكوك الحكومية.

وأفاد أن الصندوق يتكون من 100 ألف وحدة، وتم تسعير كل وحدة عند 10ريالات عند الطرح.

وكانت السوق المالية السعودية (تداول)، أعلنت في وقت سابق عن، الشروط والأحكام لصندوق البلاد، الذي يبلغ حجمه 20 مليون ريال.

وأوضحت البلاد المالية، أن الصندوق هو أول صندوق مؤشرات متداول مختص بالصكوك في المنطقة.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت في أغسطس 2019، على طلب شركة البلاد للاستثمار بطرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" بالسوق السعودي.