إلغاء إدراج موانئ دبي العالمية من بورصة ناسداك دبي

عرضت شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، الشركة المالكة لموانئ دبي العالمية، الاستحواذ على 19.5% من أسهم موانئ دبي العالمية المتداولة في بورصة ناسداك دبي حالياً، الأمر الذي سيعيد الشركة إلى الملكية الخاصة.

وسيتم شراء كل سهم من أسهم موانئ دبي العالمية بسعر 16.75 دولار، بزيادة قدرها 29% على سعر إغلاق السوق أمس الأحد، الذي بلغ 13 دولاراً.

وستصبح موانئ دبي العالمية فور إلغاء الإدراج مملوكة بالكامل للشركة الأم شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية والمملوكة بدورها بالكامل لمجموعة دبي العالمية.

وستدفع شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية لدبي العالمية 5 مليارات دولار لمساعدتها على سداد الالتزامات المستحقة للبنوك كجزء من عملية شطب أسهم موانئ دبي العالمية.