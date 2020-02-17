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10 مارس.. عمومية اللجين تبحث إنهاء أعمال دورة مجلس الإدارة

المصدر: العربية.نت
شركة اللجين
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دعت شركة اللجين مساهميها لحضور الجمعية العمومية في 10 مارس المقبل، للتصويت على إنهاء أعمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بحيث تنتهي اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة.

وستبحث الجمعية العمومية التصويت على انتخاب أعضاء المجلس من بين الأعضاء المرشحين للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة.

وذكرت الشركة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس "حسب المتطلبات التنظيمية" سيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

كلمات دالّة

#شركة اللجنية, #أعضاء مجلس إدارة اللجين, #اللجين

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