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الليرة التركية عند أدنى مستوى في 8 أشهر

المصدر: إسطنبول – رويترز
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تراجعت الليرة التركية 0.3% أمام الدولار اليوم الثلاثاء إلى أضعف مستوياتها في التداولات العادية منذ مايو الماضي أي ما يقارب 8 أشهر، وذلك قبيل قرار وشيك من البنك المركزي بشأن السياسة النقدية ووسط قلق المستثمرين حيال التوترات في إدلب السورية، حيث تحشد تركيا قواتها.

وفي الساعة 09:04 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 6.0680 للدولار، بعد أن ضعفت حتى 6.07 مقارنة مع 6.0485 في إغلاق أمس الاثنين.

وخلال "انهيار خاطف" في المعاملات الآسيوية يوم 26 أغسطس الماضي، لامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 6.47 وسط سيولة بالغة التدني آنذاك.

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