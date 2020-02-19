الأسهم السعودية تقفز 1.4% والمؤشر قرب 8000 نقطة

قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية تداولات اليوم الأربعاء، قرب مستوى 8000 نقطة، وسط دعم من كافة القطاعات والتي سجلت ارتفاعا بدون استثناء.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات في مقابلة مع "العربية" إن الأداء القوي يأتي مدفوعاً بعدة عوامل من بينها النتائج الإيجابية القوية لبعض الشركات والبنوك.

وعلق الرقيب على تغطية إصدار الصكوك من بنك الرياض، بأكثر من 5 مرات بالقول إن البنك سجل أعلى معدل نمو في الإقراض بنسبة 15% وهذا يؤكد حاجته لمزيد من السيولة لمواصلة النمو.

وأضاف أن تغطية الصكوك التي أصدرها بنك الرياض، تعكس ثقة المستثمرين، ولو أنه رأى ارتفاعاً بسيطاً في التسعير للصكوك متوقعاً أن يجري بعد 5 سنوات مقبلة تقييم آخر لمعدل التسعير.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق الجلسة محققا مكاسب بنسبة 1.38%، إلى 7967 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال، وأحجام 112 مليون سهم.

واستفادت سوق الأسهم السعودية من الأنباء الإيجابية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في الصين، حيث تراجعت أعداد المصابين لأدنى مستوياتها خلال اليومين الماضيين منذ شهر يناير الماضي، وهو ما انعكس إيجابا على الأسواق العالمية أيضا.

قطاع الطاقة كان من بين الأكثر دعما للسوق حيث ارتفع بنسبة 1%، المواد الأساسية 1.95%، الخدمات التجارية والمهنية 3.34%، والبنوك 1.44%.

وأغلق سهم أرامكو على ارتفاع بنسبة 0.60%، إلى 33.4 ريال، بتداولات 162 مليون ريال، وأحجام تخطت 4.8 مليون سهم.