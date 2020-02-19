عملات مستفيدة من مخاطر الأسواق.. بكم صعدت؟

ارتفع اليورو اليوم الأربعاء في ظل انحسار صعود الدولار مع تحسن الإقبال على المخاطرة بالأسواق العالمية، مما قدم دعما للعملة الأوروبية الموحدة التي كانت قد تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها في 3 أعوام بعد مسح أظهر انخفاض الثقة في ألمانيا.

وبحلول الساعة 08:44 بتوقيت غرينتش، كان اليورو مرتفعا 0.13 % إلى 1.0805 دولار.

وهبط الين الياباني، وهو ملاذ آمن عادة ما يصعد في أوقات الضبابية، أمام الدولار ليبلغ أدنى مستوياته في قرابة شهر. وكان في أحدث التعاملات منخفضا 0.2 % إلى 110.08 للدولار.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات المناظرة، 0.04 % مسجلا 99.404.

وزاد الدولار الأسترالي 0.15% إلى 0.6697 دولار أميركي، إذ استفاد من تنامي الإقبال على المخاطرة في الأسواق. وصعد الدولار النيوزيلندي أيضا 0.2%.

لكن اليوان الصيني لامس أدنى مستوياته في أسبوعين، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مزيدا من التيسير النقدي.

واستقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار عند 1.2993 دولار قبل صدور بيانات التضخم في بريطانيا المقرر له الساعة 0930 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العملة البريطانية أمس الثلاثاء بعد إعلان وزير المالية ريشي سوناك أن الموازنة ستُطرح يوم 11 مارس كما كان مقررا.